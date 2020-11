Marc Márquez komt dit jaar niet meer in actie in de MotoGP. De 27-jarige Spanjaard brak afgelopen zomer tijdens de openingsrace van het seizoen zijn arm en is nog altijd aan het revalideren.

Na zijn zware val in de Grand Prix van Spanje op 19 juli leek het er eerst op dat Márquez in de tweede race van het seizoen in Andalusië al zijn rentree kon maken. De regerend wereldkampioen werd zelfs fit verklaard en deed mee aan de vrije trainingen op het Spaanse circuit, maar besloot toch niet te racen.

Begin augustus moest Márquez een tweede operatie ondergaan omdat de titanium plaat die bij de eerste ingreep in zijn arm was geplaatst, beschadigd bleek. Daarna werd duidelijk dat hij nog maanden moest revalideren.

De kans bleef desondanks aanwezig dat Márquez dit seizoen toch nog zou kunnen terugkeren, maar zijn team Honda heeft daar een streep door gezet. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP richt zich nu op 2021.

Door zijn fysieke problemen zal er voor het eerst sinds 2015 iemand anders dan Márquez de wereldtitel veroveren in de koningsklasse van de motorsport. De Spanjaard Joan Mir kan zondag in de Grand Prix van Valencia wereldkampioen worden.

De 23-jarige Spanjaard heeft in de WK-stand nog concurrentie van onder anderen Fabio Quartararo en Álex Rins. De Fransman en de Spanjaard hebben ieder 125 punten, 37 minder dan klassementsleider Mir. Na de Grand Prix van Valencia wordt het seizoen op 22 november afgesloten met de Grand Prix van Portugal in de Algarve.

Marc Márquez komt dit jaar niet meer in actie in de MotoGP. (Foto: Pro Shots)