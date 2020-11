Jeff Luhnow, voormalig directeur van Houston Astros, heeft de club uit de Major League Baseball (MLB) voor de rechter gesleept. De 53-jarige Amerikaan vindt dat hij begin dit jaar onrechtmatig is ontslagen door de Astros vanwege de beruchte spionagezaak en hoopt zijn onschuld te bewijzen.

Houston Astros werd begin 2020 door de MLB gestraft voor het bespioneren van tegenstanders in 2017, toen de honkbalformatie de World Series won. De Astros maakten in het kampioensjaar gebruik van camera's om handgebaren tussen catchers en pitchers te ontleden, waardoor ze van tevoren op de hoogte waren van de tactiek.

Manager A.J. Hinch en directeur Luhnow werden ontslagen en tot het einde van 2020 geschorst voor hun betrokkenheid bij het schandaal. Luhnow beweert nu dat hij door Houston Astros-eigenaar Jim Crane en MLB-commissaris Rob Manfred bewust als zondebok is neergezet, terwijl hij geen weet had van de spionagepraktijken.

Volgens de advocaten van Luhnow was het onderzoek van de MLB naar het schandaal "zeer gebrekkig" en is er geen bewijs dat Luhnow betrokken was. Ze vinden het bovendien niet te verkopen dat de medewerkers, die het spionagesysteem uitvoerden in de videokamer, afgelopen seizoen wél werkzaam mochten blijven voor Houston Astros.

Het imago van Houston Astros raakte zwaar beschadigd door de spionagepraktijken in het kampioensjaar 2017. (Foto: ANP)

Luhnow eist circa 18,6 miljoen euro

Luhnow eist bij de rechtbank van Harris County in Texas dat hij voor 22 miljoen dollar (omgerekend circa 18,6 miljoen euro) gecompenseerd wordt voor zijn ontslag, exclusief juridische kosten. Hij hoopt bovendien dat zijn zaak voor een jury komt.

De schorsing van Luhnow en manager Hinch liep door tot en met de World Series. Los Angeles Dodgers veroverde eind oktober de titel in de MLB door Tampa Bay Rays te verslaan. Hinch tekende al snel na de beslissende wedstrijd in de finale een contract als manager bij Detroit Tigers.

Vorige week werd bovendien bekend dat Alex Cora weer is aangesteld als coach van Boston Red Sox, waar hij in 2018 en 2019 al werkzaam was. De 45-jarige Puerto Ricaan was in 2017 coach bij Houston Astros en werd net als Hinch en Luhnow voor een jaar geschorst.