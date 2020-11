Handbalster Nycke Groot keert toch niet terug in de Nederlandse ploeg. De 32-jarige topspeelster werd vorige maand verrassend opgenomen in de voorselectie voor het EK van later dit jaar, maar ontbreekt in de maandag bekendgemaakte definitieve selectie.

Groot besloot in januari 2019 te stoppen bij Oranje om zich op haar clubcarrière te richten. Ze kwam met haar plek in de voorselectie toch weer in beeld, al was onduidelijk wat het precies betekende dat haar naam op de lijst van 35 namen stond.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft de selectie teruggebracht tot achttien speelsters, waarbij geen sprake is van verrassingen. Van de zwaar geblesseerde Estavana Polman en Delaila Amega was al bekend dat ze het EK zouden missen.

Polman en Amega worden vervangen door de 26-jarige Harma van Kreij en de zes jaar jongere Nikita van der Vliet. Beide speelsters zijn er voor het eerst bij op een eindtoernooi.

Het EK handbal wordt van 3 tot en met 20 december in Denemarken en Noorwegen gehouden. Nederland zit in een groep met Servië, Hongarije en Kroatië en treft op 4 december eerst Servië.

Oranje is er voor de achtste keer bij op het Europees kampioenschap. In 2016 werd voor het eerst een medaille gepakt (zilver). In 2018, tijdens de laatste editie, hield de Nederlandse ploeg brons over aan het toernooi.

EK-selectie handbalsters: Lois Abbingh, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Harma van Kreij, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nusser, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Nikita van der Vliet, Tess Wester en Bo van Wetering.