De marathon van Rotterdam wordt in 2021 niet in de lente, maar in het najaar gehouden. De organisatie kondigde maandag aan dat het evenement vanwege de coronapandemie naar 24 oktober wordt verplaatst.

Normaal gesproken wordt de marathon in de lente georganiseerd. Dit jaar stond de wedstrijd gepland op 5 april, maar vanwege de coronacrisis kon de marathon niet doorgaan. Ook de nieuwe datum 25 oktober 2020 bleek niet haalbaar.

De organisatie mikte vervolgens op april 2021, maar op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid over de duur van de coronacrisis. Daarom is besloten de veertigste editie met nog eens een half jaar uit te stellen.

"Wij willen de deelnemers geen valse hoop, maar duidelijkheid geven", zegt organisator Mario Kadiks. "De volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats. En de kans dat een massaal, feestelijk evenement als dit met al zijn grandeur op een veilige manier kan doorgaan, is in oktober veel groter dan in april."

De zeventienduizend startbewijzen die voor april dit jaar zijn verstrekt, zijn ook geldig voor 24 oktober 2021. "Het zou fantastisch zijn als we er in oktober 2021 een prachtig feest van zouden kunnen maken", aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.