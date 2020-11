Joan Mir heeft zondag in de MotoGP de Grand Prix van Europa op zijn naam geschreven. De Spanjaard boekte in Valencia zijn eerste zege van het seizoen en zette een nieuwe stap naar de wereldtitel.

Alex Rins reed niet lang na de start aan de leiding in Spanje, maar werd na een foutje in de bocht gepasseerd door Mir, zijn teamgenoot bij Suzuki. De 23-jarige Spanjaard gaf de eerste plek niet meer uit handen en is de negende verschillende racewinnaar dit seizoen na twaalf Grands Prix.

Eerder dit seizoen eindigde Mir wel drie keer als tweede en kwam hij drie keer als derde over de streep. Alleen bij de Grand Prix van Frankrijk op 11 oktober eindigde de Spanjaard buiten de top vijf.

Zijn naaste belager in het algemeen klassement, de Fransman Fabio Quartararo, kwam met nog 26 ronden te gaan ten val en eindigde als veertiende. De Spanjaard Aléx Marquez haalde voor de tweede race op rij de finish niet door een crash.

In het algemeen klassement vergrootte Mir zijn voorsprong op Quartararo naar 37 punten. De Spanjaard Rins heeft door zijn tweede plek in de Grand Prix van Europa ook 37 punten.

Het MotoGP-seizoen telt nog maar twee races. Volgende week staat er weer een Grand Prix in Valencia op het programma en een week later wordt het seizoen afgesloten met een race in de Portugese Algarve. Mir heeft aan een podiumplaats in Valencia genoeg om de wereldtitel veilig te stellen.

Joan Mir bleef teamgenoot Alex Rins voor in de Grand Prix van Europa. (Foto: Pro Shots)