Boston Red Sox heeft Alex Cora wederom aangesteld als coach, enkele dagen nadat de 45-jarige Puerto Ricaan een schorsing van een seizoen heeft uitgezeten.

Cora, die voor twee jaar heeft getekend in Boston, was in 2018 en 2019 ook al manager van de Red Sox, maar werd afgelopen januari met terugwerkende kracht voor één seizoen geschorst vanwege zijn aandeel in het schandaal rondom de Houston Astros.

De Astros wonnen in 2017 verrassend de World Series, naar later bleek omdat ze gespioneerd hadden bij andere ploegen en zo de geheime teamsignalen konden ontcijferen.

Cora stond in het succesvolle seizoen als coach onder contract in Houston, waarna hij naar de Boston Red Sox vertrok en die ploeg in 2018 eveneens naar de winst in de World Series leidde.

De club uit Boston en de manager namen vorig seizoen "in goed overleg" afscheid van elkaar, nadat duidelijk werd dat Cora geschorst zou worden voor zijn rol in het schandaal uit 2017.

Sinds eind oktober zit de schorsing van Cora er echter op, waarna Boston Red Sox direct contact met hem opnam over een terugkeer.

Donald Trump ontvangt in 2018 World Series-winnaar Boston Red Sox in het Witte Huis. Coach Alex Cora en enkele spelers van Latijns-Amerikaanse afkomst kwamen uit protest tegen de Amerikaanse president niet opdagen. (Foto: Pro Shots)

Cora dankbaar voor terugkeer bij oude liefde

Cora, die tussen 2005 en 2008 als speler ook al voor de Boston Red Sox uitkwam, reageerde opgelucht op zijn opvallende terugkeer.

"Ik ben dankbaar dat ik hier mag terugkeren als manager en in de sport die ik al mijn hele leven liefheb", aldus Cora in een eerste reactie.

"Het afgelopen jaar heb ik de tijd gehad om alles op een rijtje te zetten. Het spijt me dat mijn daden in het verleden schade hebben aangebracht, maar ik wil nu alleen maar hard werken om deze club en de fans trots te maken."