Valentino Rossi maakt komend weekend bij de Grand Prix van Europa na twee gemiste races zijn rentree in de MotoGP. Vrijdag was ook de tweede coronatest van de Italiaan negatief, waardoor hij weer in actie mag komen.

De 41-jarige Rossi testte op 15 oktober positief, waarna hij beide races in het Spaanse Aragón moest laten schieten. Ook deze week testte hij nog positief, maar donderdag was de uitkomst negatief. Rossi reisde daarop naar het circuit Ricardo Tormo in Valencia en daar volgde een negatieve hertest, waardoor hij zaterdag het circuit op mag voor de trainingen en de kwalificatie.

De eerste twee vrije trainingen zijn vrijdag al geweest en daarin werd Rossi vervangen door de Amerikaan Garrett Gerloff. De reservecoureur van Yamaha noteerde in de twee trainingen de achttiende tijd.

Door zijn afwezigheid is Rossi in de WK-stand gezakt van de dertiende naar de vijftiende plaats. De Yamaha-rijder reed vier wedstrijden niet uit en pakte in de Grand Prix van Andalusië, waar hij derde werd, zijn enige podiumplek tot dusver. De Spanjaard Joan Mir gaat met 137 punten aan kop in de WK-stand, gevolgd door de Fransman Fabio Quartararo.

Rossi is een legende in de MotoGP. De routinier, die steevast met nummer 46 rijdt, pakte de wereldtitel in 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 en 2009 en eindigde ook zeven keer als tweede of derde in de WK-stand. Eind september verlengde Rossi zijn contract bij Yamaha met een jaar, wat betekent dat hij in 2021 aan zijn twintigste MotoGP-seizoen begint.

De GP van Europa op het circuit Ricardo Tormo in Valencia begint zondag om 14.00 uur.

Rossi's vervanger Garrett Gerloff vrijdag in actie op het circuit in Valencia. (Foto: ANP)