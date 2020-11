De TT van Assen wordt volgend jaar verreden op 27 juni, zo blijkt uit de voorlopige kalender die vrijdag werd gepresenteerd. Daarnaast werd bekend dat ook de DTM het circuit in Drenthe aan zal doen.

Dit jaar stond de TT aanvankelijk gepland op 28 juni, maar vanwege de uitbraak van COVID-19 kon het evenement niet doorgaan. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de befaamde race in Drenthe werd geschrapt.

Op de voorlopige MotoGP-kalender staan negentien races, waar later nog een twintigste aan zal worden toegevoegd. Het seizoen begint op 28 maart met de Grand Prix van Qatar en eindigt op 14 november met een race in Valencia.

In april werd al bekendgemaakt dat de TT op zou schuiven naar juni volgend jaar. Het is de negentigste keer dat de prestigieuze motorrace in Assen zal worden verreden.

Met 165.000 bezoekers, van wie 105.000 op zondag, is de TT van Assen een van de grootste evenementen van Nederland. Het is nog onzeker of er volgend jaar publiek bij het evenement aanwezig kan zijn.

De voorlopige MotoGP-kalender voor 2021. (Bron: MotoGP)

DTM op 18 en 19 september

Eerder op vrijdag werd bekend dat Assen volgend jaar ook prijkt op de DTM-kalender. In het weekend van 18 en 19 september zal de prestigieuze Duitse raceklasse het circuit aandoen.

Robin Frijns is de enige Nederlander die uitkomt in het DTM-kampioenschap. Vorig jaar wist hij de race in Assen te winnen.