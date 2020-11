Het nieuwe seizoen in de NBA begint dit jaar op 22 december. De National Basketball Players Association (NBPA) heeft donderdag (lokale tijd) een plan goedgekeurd om de basketbalcompetitie voor Kerst te laten beginnen. Er zullen met 72 duels iets minder wedstrijden worden gespeeld dan gebruikelijk.

"Over aanvullende details moet nog worden onderhandeld, maar de NBPA vertrouwt erop dat de partijen overeenstemming zullen bereiken over deze resterende kwesties die relevant zijn voor het komende seizoen", aldus de NBPA.

Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in Disney World in Orlando, waar Los Angeles Lakers ten koste van Miami Heat de titel pakte.

Als het nieuwe seizoen niet in december vóór Kerstmis zou beginnen, dan had een extra verlies aan inkomsten van wel 1 miljard dollar (bijna 844 miljoen euro) gedreigd, zo werd beweerd door de NBA.

Beginnen voor de kerstdagen levert veel televisiekijkers op en daarmee inkomsten. De spelersvakbond oordeelde aanvankelijk dat de spelers meer rust verdienden en gaf de voorkeur aan een seizoen dat half januari begint.

De draft - het aantrekken van nieuwe spelers - is verplaatst van 16 oktober naar 18 november, waarna de meeste voorbereidingen begin december zullen aanvangen.