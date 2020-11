Oss krijgt de komende vijf jaar een plek op de kalender van de MXGP. De Brabantse crossbaan tekende donderdag een contract met de promotor van het wereldkampioenschap motorcross.

Circuit De Witte Ruysheuvel in Noord-Brabant was in het verleden al vaker decor voor een Grand Prix in de motorcross. De laatste jaren werd de GP van Nederland in Valkenswaard gehouden, dat vermoedelijk van de kalender verdwijnt.

De afgelopen jaren was Oss vaste halte in het Open Nederlands kampioenschap (Dutch Masters). Ook is er twee keer een WK zijspancross gehouden (1980 en 2000).

Jeffrey Herlings werd in 2018 wereldkampioen. In 2019 en dit jaar wordt hij geplaagd door blessures, waardoor de Brabantse coureur niet opnieuw de titel kon pakken.

Het huidige seizoen in de MXGP eindigt komend weekend in het Italiaanse Garda Trentino. De Sloveen Tim Gajser is al verzekerd van de wereldtitel.