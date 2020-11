Kickboksbond GLORY heeft donderdag een nieuwe datum gevonden voor het gevecht tussen Badr Hari en Benjamin Adegbuyi. De zwaargewichten staan op 19 december in de ring in een voor publiek afgesloten studio.

Hari-Adegbuyi is de headliner van GLORY 76. Dat evenement stond gepland voor 7 november in Rotterdam Ahoy, maar werd uitgesteld nadat Hari vorige maand positief testte op het coronavirus.

Vanwege de strengere coronamaatregelen in Nederland kan het eerste GLORY-evenement sinds de start van de pandemie niet meer in Ahoy worden gehouden. De gevechten zullen plaatsvinden in een studio, waar alleen essentieel personeel aanwezig mag zijn.

Het wordt voor de 35-jarige Hari zijn eerste gevecht sinds december vorig jaar, toen hij in een uitverkocht GelreDome geblesseerd moest opgeven tegen Rico Verhoeven. Adegbuyi is een trainingspartner van Verhoeven. De Roemeen is de nummer één op de ranglijst in de categorie zwaargewicht van GLORY.

Naast het duel tussen Hari en Adegbuyi zal er ook een titelgevecht in het weltergewicht worden gehouden bij GLORY 76. Daarin verdedigt de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen de Nederlander Murthel Groenhart.

Met Levi Rigters komt er nog een Nederlander in actie. Hij zal uitkomen tegen de Fransman Hamaili Massinissa. In het andere gevecht van een viermanstoernooi in het zwaargewicht treft de Kroaat Antonio Plazibat de Fransman Nordine Mahieddine.

De poster van GLORY 76. (Bron: GLORY)