De Nederlandse handballers hebben woensdagavond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije nipt gewonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson zegevierde met 27-26 in Almere.

De handballers speelden hun eerste interland na het EK van afgelopen januari, waarin Oranje debuteerde op een eindronde. Het was een lastig weerzien vanwege de coronamaatregelen.

Door het lange wachten op de uitslagen van de verplichte coronatests was er amper tijd om de trainen. Bondscoach Richardsson vond het doorgaan van de wedstrijd zelfs onverantwoord, maar de Europese federatie wilde het duel toch laten doorgaan.

Kay Smits was de uitblinker bij Nederland. Hij scoorde tien keer en de laatste was de belangrijkste, want zijn treffer in de laatste seconden van de wedstrijd bezorgde Oranje de zege en daarmee de eerste twee punten in de kwalificatie voor het EK van 2022.

"We begonnen wat stijfjes aan de wedstrijd, maar dat is niet zo gek met zo'n beroerde voorbereiding", zei Jorn Smits na afloop van het duel. Hij was aanvankelijk niet eens opgeroepen voor de interland, maar kwam alsnog bij de ploeg door het wegvallen van de geblesseerde spelmaker Luc Steins. Smits was goed voor zes treffers.

Nederland zit bij de EK-kwalificatie in een poule met Turkije, Slovenië en Polen. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules plaatsen zich voor het EK 2022, dat in januari van dat jaar gehouden wordt.