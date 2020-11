De Nederlandse hockeysters hebben woensdag goede zaken gedaan in de Pro League door België overtuigend te verslaan. De ploeg van bondscoach Alyson Annan zegevierde met 0-4 in Brussel.

Lidewij Welten zorgde in het tweede kwart voor de openingstreffer door een rebound te verzilveren na een strafcorner. Ook de 0-2 en de 0-3 in het derde kwart vielen uit een strafcorner: Frédérique Matla sleepte de bal tegen de plank en Lauren Stam werkte binnen op aangeven van Caia van Maasakker.

Aan het einde van het derde kwart was ook de 0-4 een feit, de enige treffer die niet voortkwam uit een strafcorner. Margot van Geffen werkte de bal hoog in het doel en maakte de overtuigende zege van Nederland op de kansloze Belgen compleet.

Aanvoerder Eva de Goede speelde in Brussel haar 233e wedstrijd en evenaarde daarmee het aantal interlands van de in 2016 gestopte Ellen Hoog. Alleen Mijntje Donners, Maartje Paumen (beiden 235), Fatima Moreira de Melo (258) en recordinternational Minke Smabers (312) kwamen vaker in actie voor Oranje.

De hockeysters wonnen vorige week al beide ontmoetingen met Groot-Brittannië in de Pro League (shoot-outs en 3-0). De regerend wereldkampioen staat met twintig punten uit acht wedstrijden bovenaan in de groep. Argentinië heeft drie punten minder.

De Nederlandse mannen beginnen om 18.00 uur aan hun wedstrijd tegen België in de Pro League.