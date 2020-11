De Nederlandse hockeyers hebben woensdag in de Pro League een overwinning uit handen gegeven tegen België. De ploeg van bondscoach Max Caldas ging na shoot-outs ten onder in Brussel, waar de vrouwen wel een overtuigende zege boekten op de Belgen (0-4).

De mannen kwamen in hun laatste duel van dit jaar al na acht minuten op achterstand na een strafcorner, maar Oranje stelde direct orde op zaken. Jeroen Hertzberger tekende na een fraaie pass van Jelle Galema voor de gelijkmaker en Thierry Brinkman maakte er in de rebound 1-2 van.

Dat was ook de ruststand, waarna België aan het begin van het derde kwart met enig fortuin uit een strafcorner de 2-2 maakte. De veelbesproken Jip Janssen, topscorer van Oranje in deze editie van de Pro League, sleepte niet lang daarna een strafcorner binnen en bezorgde Nederland weer de voorsprong.

In het vierde en laatste kwart ging het alsnog mis voor de ploeg van Caldas. Florent van Aubel zorgde voor de 3-3, waarna Alexander Hendrickx uit een strafcorner de Belgen de 4-3 maakte. Uitgerekend op het moment dat Nederland door een groene kaart van Hertzberger een man minder had, maakte Billy Bakker al vallend de 4-4.

Door de gelijke stand na reguliere speeltijd waren er shoot-outs nodig om een beslissing te brengen en daarin bleven de Belgen duidelijk het koelst. Mirco Pruyser, Hertzberger én Seve van Ass misten en alleen Jorrit Croon scoorde, waardoor Nederland met 3-1 aan het kortste eind trok.

De Belgen veroverden zo het bonuspunt en gaan met 26 punten nog altijd aan de leiding in de groep. Nederland heeft acht punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld. De ploeg van Caldas komt pas in maart 2021 weer in actie.

De Belgische hockeyers waren na shoot-outs te sterk voor Nederland. (Foto: ANP)

Mijlpaal De Goede bij simpele zege vrouwen

Eerder op woensdag wonnen de vrouwen nog overtuigend van België. Lidewij Welten zorgde in het tweede kwart voor de openingstreffer door een rebound te verzilveren na een strafcorner. Ook de 0-2 en de 0-3 in het derde kwart vielen uit een strafcorner: Frédérique Matla sleepte de bal tegen de plank en Lauren Stam werkte binnen op aangeven van Caia van Maasakker.

Aan het einde van het derde kwart was ook de 0-4 een feit, de enige treffer die niet voortkwam uit een strafcorner. Margot van Geffen werkte de bal hoog in het doel en maakte de overtuigende zege van Nederland op de kansloze Belgen compleet.

Aanvoerder Eva de Goede speelde in Brussel haar 233e wedstrijd en evenaarde daarmee het aantal interlands van de in 2016 gestopte Ellen Hoog. Alleen Mijntje Donners, Maartje Paumen (beiden 235), Fatima Moreira de Melo (258) en recordinternational Minke Smabers (312) kwamen vaker in actie voor Oranje.

De hockeysters wonnen vorige week al beide ontmoetingen met Groot-Brittannië in de Pro League (shoot-outs en 3-0). De regerend wereldkampioen staat met twintig punten uit acht wedstrijden bovenaan in de groep. Argentinië heeft drie punten minder.