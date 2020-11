De Nederlandse handballers spelen woensdag met grote tegenzin tegen Turkije in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022. Door de coronaregels heeft de ploeg nauwelijks kunnen trainen.

"Het slaat nergens op dat we deze wedstrijd spelen", zegt hoekspeler Bobby Schagen. "Het is eigenlijk onverantwoord dat de Europese bond deze wedstrijd laat doorgaan."

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft dezelfde mening. "Dit is heel onverstandig. De toestand met corona is in heel Europa kritiek. Tien andere wedstrijden zijn al uitgesteld, ik begrijp niet waarom niet de hele kwalificatieronde wordt geschrapt", aldus de IJslandse coach.

De handballers zijn al sinds maandag bijeen op Papendal, maar een groepstraining is er nog niet geweest. Het team wacht de resultaten af van een coronatest.

"Dat maakt de situatie alleen maar nog moeilijker. Met zo'n gebrekkige voorbereiding kun je niet fatsoenlijk een interland spelen. Er zitten spelers in de selectie bij die al weken niet hebben getraind en geen wedstrijden hebben gespeeld", zegt Richardsson, doelend op de internationals die voor clubs uitkomen in de stilgelegde Nederlandse Eredivisie.

'We hebben niet veel keus'

Schagen snapt ook niets van de handelwijze van de Europese handbalfederatie EHF. "Ik speel in de Bundesliga, word twee keer per week getest en we doen alles heel voorzichtig."

"De bond laat nu spelers door heel Europa reizen om toch zo veel mogelijk kwalificatiewedstrijden te spelen. De kans is groot dat spelers besmet raken en het virus straks meenemen naar hun clubs. De bond handelt onverantwoordelijk", vindt Schagen.

Toch vreest Schagen dat Oranje de wedstrijd woensdag in het Topsportcentrum van Almere moet spelen. "We hebben niet veel keus, ook al is deze voorbereiding verre van optimaal. Als we weigeren, dan is de kans groot dat we de wedstrijd verliezen en dat willen we niet. Wij willen wel het EK halen", zegt de dertigjarige Amsterdammer.