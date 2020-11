Femke Bol en Sifan Hassan maken kans om uitgeroepen te worden tot Wereldatlete van het Jaar. De twee Nederlanders behoren tot de tien atletes die genomineerd zijn door de internationale atletiekbond World Athletics.

Naast Bol en Hassan staan ook Letesenbet Gidey en Ababel Yeshaneh uit Ethiopië, de Keniaanse atletes Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon en Hellen Obiri, de Britse Laura Muir, Yulimar Rojas uit Venezuela en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah op de longlist.

De twintigjarige Bol is dit jaar in uitstekende vorm. In juli verbeterde ze bij wedstrijden op Papendal het bijna 22 jaar oude Nederlandse record op de 400 meter horden dat op naam van Ester Goossens (53,79 om 54,62 seconden) stond. Het was ook mondiaal de snelste tijd van 2020 op dat nummer.

De 27-jarige Hassan brak in september het werelduurrecord door in Brussel 18 kilometer en 930 meter te lopen. Een maand later verpulverde de geboren Ethiopische het Europees record op de 10 kilometer met een tijd van 29.36,67.

De prijzen van World Athletics worden op 5 december uitgereikt tijdens een virtuele bijeenkomst. Er kan tot en met 15 november gestemd worden, waarna bij de mannen en de vrouwen vijf finalisten bekend worden gemaakt.

De stemmen van het bestuur van World Athletics tellen voor 50 procent mee en de andere 50 procent wordt gevormd door de stemmen van de atleten (25 procent) en het publiek (25 procent).