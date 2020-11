Kim Polling heeft maandag te horen gekregen dat ze positief is getest op het coronavirus. De viervoudig Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram mist daardoor de EK judo van deze maand, al wilde ze daar sowieso al niet aan meedoen.

"Gelukkig heb ik alleen lichte klachten, dus ik kan gewoon (thuis) door blijven trainen", schrijft Polling maandag op Twitter. "Wat betreft de EK had ik vorige week (voordat ik klachten kreeg) al de knoop doorgehakt dat ik niet mee zou gaan doen."

"De enige reden om mee te doen, is dat ik een vijfde Europese titel wil winnen. Maar hoeveel is die titel waard als judoka's/landen niet eens mee kunnen doen vanwege COVID-19? Dus uiteindelijk was de keuze snel gemaakt: die vijfde titel komt er wel, alleen niet dit jaar."

De 29-jarige Polling had in oktober haar eerste toernooi in acht maanden kunnen judoën, maar de Groningse liet de Grand Slam in Boedapest bewust schieten. Ze voelde zich er niet goed bij om midden in de pandemie in actie te komen.

De afwezigheid van Polling in Boedapest en op de EK zal geen invloed hebben op haar kansen om volgend jaar mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio. De selectiecommissie besloot onlangs om de resterende toernooien van 2020 niet meer mee te nemen in de besluitvorming voor olympische tickets.

Alleen het beste resultaat op de EK's van 2020 en 2021 telt mee voor de wereldranglijst. Het staat voor de geselecteerde sporters dan ook vrij om te bepalen of ze willen deelnemen aan de EK in Praag (19-21 november).