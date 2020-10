De Engelse rugbyers hebben zich zaterdag voor de zevende keer sinds 2000 gekroond tot winnaar van het prestigieuze Six Nations-toernooi. De Engelsen hielden op de spannende laatste speeldag Frankrijk op doelsaldo achter zich.

Voor aanvang van de laatste speelronde van het zeslandentoernooi stond Ierland nog bovenaan, op één punt gevolgd door Engeland en Frankrijk. Titelverdediger Wales, dat eerder op de dag met 10-14 van Schotland verloor, was al kansloos voor titelprolongatie.

Engeland hield zelf de hoop in leven door met 5-34 te winnen op bezoek bij Italië. Dankzij try's van Ben Youngs (twee), Jamie George, Tom Curry en Henry Slade behaalden de mannen van bondscoach Eddie Jones tevens het broodnodige bonuspunt, waarna ze afhankelijk waren van het resultaat tussen Frankrijk en Ierland.

Frankrijk won in een spannende wedstrijd in Parijs uiteindelijk met 35-27 van de Ieren en kreeg net als Engeland een bonuspunt vanwege minstens vier gescoorde try's. Het puntensaldo van Frankrijk bleef echter steken op +21, waar dat van Engeland +44 was.

Extra zuur voor de Fransen is dat het onderling resultaat tegen Engeland in Frans voordeel is, na de 24-17-overwinning in het Stade de France begin februari. In de Six Nations gaat het puntensaldo echter boven onderling resultaat, waardoor Engeland de Championship Trophy in de prijzenkast mag bijzetten.

Vanwege de coronacrisis was de laatste speelronde, ook wel 'Super Saturday' genoemd, met zeven maanden uitgesteld. Normaal valt de beslissing in de Six Nations eind maart. Sinds 2000 wordt het toernooi gespeeld met de huidige zes deelnemers.