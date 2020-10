Bondscoach Gerben de Knegt heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de EK veldrijden van begin november in Rosmalen. Titelverdediger Mathieu van der Poel ontbreekt zoals verwacht in de Nederlandse selectie.

De 25-jarige Van der Poel is aan het bijkomen van zijn wegseizoen en zal pas in december zijn eerste veldrit rijden, waardoor al min of meer duidelijk was dat hij de EK zou overslaan. De kersverse winnaar van de Ronde van Vlaanderen kroonde zich vorig jaar in het Italiaanse Silvelle voor het derde jaar op rij tot Europees kampioen veldrijden.

De selectie bij de mannen wordt voor het eerst in jaren dus niet aangevoerd door Van der Poel en bestaat uit Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel, Maik van der Heijden en Stan Godrie.

Bij de vrouwen zitten alle toppers in de selectie. De Nederlandse troeven zijn Ceylin del Carmen Alvarado, die de eerste twee veldritten in de Superprestige won, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema, Yara Kastelijn en Sophie de Boer.

"Ik denk dat we bij de elite-vrouwen, de beloften-vrouwen en de beloften-mannen voor de titel mee kunnen doen", zegt bondscoach De Knegt in een verklaring. "Bij de elite-mannen hoop ik op een podiumplaats."

De EK veldrijden wordt op 7 en 8 november gehouden op het terrein van Autotron Rosmalen. Bij de vrouwen veroverde Kastelijn vorig jaar het goud.