De Nederlandse hockeysters hebben donderdag ook hun tweede wedstrijd tegen Groot-Brittannië in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in Amstelveen met 3-0 te sterk voor de regerend olympisch kampioen.

Caia van Maasakker opende al na twee minuten de score uit een strafbal. Nog voor rust verdubbelde Frédérique Matla de marge uit een strafcorner en een kwartier voor tijd bepaalde Eva de Goede de eindstand uit een strafcorner.

Dinsdag rekende Oranje in de eerste interland in acht maanden na shoot-outs af met Groot-Brittannië, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

De regerend wereldkampioen gaat met twintig punten uit zeven wedstrijden aan kop in de Pro League. Argentinië is met zeventien punten uit acht duels de nummer twee.

Op 4 november spelen de Nederlandse hockeysters de volgende wedstrijd in de Pro League. Dan wordt in Brussel gespeeld tegen België.

Hockeyers spelen ook tegen Groot-Brittannië

Later op de avond komen de Nederlandse hockeyers in actie. De formatie van bondscoach Max Caldas begint om 19.00 uur aan de tweede wedstrijd tegen Groot-Brittannië in het Wagener Stadion. Dinsdag werden de Britten met 1-0 verslagen.

De Nederlandse hockeyploegen speelden dinsdag hun eerste interland sinds februari. Vanwege de coronacrisis werden alle wedstrijden in de Pro League uitgesteld. Ook de Olympische Spelen in Tokio, waarvoor beide Oranje-teams zich hadden geplaatst, werden met een jaar verplaatst.