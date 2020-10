Het Formule E-team van Mercedes heeft donderdag het contract van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne met een jaar verlengd. De Nederlander en de Belg vormen ook komend seizoen het coureursduo van het Duitse team in de raceklasse voor elektrische auto's.

"Ik ben dolblij dat ik ook volgend jaar mag deelnemen aan de Formule E", zegt De Vries op de website van de renstal. "We hebben een sterk debuutseizoen gehad, al was het jaar wat vreemd door de coronapandemie."

De 25-jarige De Vries werd twee jaar geleden kampioen in de Formule 2. Er kwam geen Formule 1-stoeltje voor hem beschikbaar, waarna hij zijn geluk in de Formule E ging beproeven. Met een elfde plaats in het kampioenschap was hij de beste nieuwkomer.

In de laatste race in Berlijn behaalde hij met een tweede plek zijn beste resultaat. "We zijn het seizoen positief geëindigd en ik kijk ernaar uit om volgend jaar weer te gaan rijden. Hopelijk wordt het een wat normaler jaar dan 2020."

"Ik voel me heel goed bij dit team en hoop dat het fundament dat we dit jaar hebben gelegd, gaat leiden tot meer succes in de toekomst."

Mercedes stapt af van zwarte livery

Mercedes reed dit jaar voor het eerst in de Formule E. Teambaas Ian James kijkt terug op een succesvol jaar, waarin Vandoorne de laatste race won.

"We zijn erg tevreden met hoe Stoffel en Nyck gereden hebben. Ze zijn niet alleen ongelooflijk snel, maar hebben ook de intelligentie die nodig is om de energie te beheren", aldus James.

Mercedes maakte daarnaast bekend dat het team volgend jaar weer terugkeert naar de grijze livery. Tijdens de laatste races in Berlijn was de auto zwart om aandacht te vragen voor de Black Lives Matter-beweging.

Ook de Formule 1-auto van het team was om die reden zwart. Het is nog niet bekend of dat volgend jaar ook zo zal zijn.