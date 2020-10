De Major League Baseball (MLB) heeft een onderzoek ingesteld naar Justin Turner. De derde honkman van Los Angeles Dodgers werd dinsdagavond (lokale tijd) tijdens de beslissende wedstrijd tegen Tampa Bay Rays in de World Series van het veld verwijderd vanwege een positieve coronatest, maar keerde daarna terug voor de festiviteiten.

De 35-jarige Turner werd na de zevende inning van het veld gehaald en in isolatie geplaatst. Na de beslissende 3-1-overwinning van de Dodgers keerde de Amerikaan terug om de MLB-titel te vieren. Ondanks zijn positieve test knuffelde hij met teamgenoten en deed hij zelfs zijn mondkapje af voor de teamfoto.

"Turner koos ervoor om de protocollen die zijn opgesteld om ieders veiligheid te waarborgen te negeren", schrijft de MLB in een verklaring. "Hoewel het verlangen om feest te vieren begrijpelijk is, was zijn besluit verkeerd. Hij heeft iedereen met wie hij in contact kwam in gevaar gebracht."

Toen de beveiliging ter plekke doorkreeg dat Turner weer op het veld te vinden was, werd hem nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij de regels overtrad en dat hij beter terug in isolement kon gaan. "Maar hij weigerde mee te werken."

Het is niet duidelijk of Turner daadwerkelijk een disciplinaire straf kan verwachten vanwege het overtreden van de regels. In het coronaprotocol van de MLB staan naar verluidt geen sanctiebepalingen. Volgens ESPN gaat de honkbalbond onderzoeken of Turner is geholpen door medewerkers van LA Dodgers.

De ploeg van Kenley Jansen werd door de overwinning op Tampa Bay Rays voor het eerst sinds 1988 MLB-kampioen. Het vierjarige contract van Turner bij de Dodgers (ter waarde van 64 miljoen dollar, ruim 54 miljoen euro) liep na de wedstrijd van woensdag af.

Voor de appgebruikers: bekijk hier de beelden van een feestvierende, maar positief geteste Justin Turner.