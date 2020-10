Los Angeles Dodgers heeft zich dinsdagavond (lokale tijd) verzekerd van de titel in de Major League Baseball (MLB). De ploeg van Kenley Jansen besliste de World Series door de honkballers van Tampa Bay Rays in de zesde ontmoeting met 3-1 te verslaan.

Tampa Bay Rays kwam in de eerste inning nog wel op voorsprong in het Global Life Park in Texas. Daar bleef het lange tijd ook bij, tot de Dodgers zich in de zesde inning voor het eerst lieten zien (2-1). De ploeg uit Californië breidde die marge in de negende inning nog uit en zag de titel niet meer in gevaar komen.

Bij een zege van Tampa Bay Rays was er nog een laatste wedstrijd nodig geweest om de beslissing te brengen, maar de Dodgers staan nu op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong in de best-of-sevenserie en stelden de eerste MLB-titel in 32 jaar veilig.

Het is de zevende keer dat Los Angeles Dodgers de World Series wint, na eerder succes in 1955, 1959, 1963, 1965, 1981 en 1988. Tampa Bay Rays stond voor de tweede keer in de historie in de MLB-finale; ook in 2008 werd er niet gewonnen.

Jansen kwam in de laatste ontmoeting met de Rays niet in actie. Voor de Nederlandse pitcher, die sinds 2010 onder contract staat bij de Dodgers, is het de eerste keer dat hij de World Series wint.

Voor Justin Turner van de Dodgers was de wedstrijd in de achtste inning voorbij. De derde slagman werd van het veld gehaald omdat op dat moment duidelijk werd dat hij positief was getest op het coronavirus. Opvallend genoeg kwam hij na de wedstrijd nog terug op het veld en deed hij zijn mondkapje af voor de teamfoto.

Justin Turner werd tijdens de wedstrijd uit het veld gehaald vanwege een positieve coronatest en kwam later terug voor de festiviteiten. (Foto: Pro Shots)