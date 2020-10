Christian Coleman, de regerend wereldkampioen op de 100 meter, kan volgend jaar niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige atleet is voor twee jaar geschorst voor het overtreden van de dopingregels.

Coleman miste drie testen in twaalf maanden. Dat staat gelijk aan een dopingovertreding. Er zijn geen bewijzen dat hij verboden middelen heeft gebruikt.

De Amerikaan was in juni al voorlopig geschorst door de Athletics Integrity Unit (AIU). Dat orgaan heeft dinsdag zijn definitieve oordeel gepubliceerd (pdf). De sprinter kan alleen nog in beroep gaan bij het internationale sporttribunaal CAS.

Coleman meldde vier maanden geleden in een verklaring dat hij op 9 december vorig jaar niet bereikbaar was voor een test, nadat hij eerder op 16 januari en 26 april 2019 al afwezig was.

De wereldrecordhouder op de 60 meter (indoor) zag een complot en ontkende met klem dat hij de dopingcontroleurs bewust heeft ontweken, maar de AIU oordeelt dat de atleet geen goede redenen heeft aangedragen om de gemiste testen te verklaren.

Christian Coleman was bij de WK atletiek van 2019 de beste in de 100 meterfinale. (Foto: Pro Shots)

Coleman zat eerder in moeilijkheden

Het is niet de eerste keer dat Coleman in opspraak raakt wegens gemiste dopingcontroles. Vorig jaar moest hij zich ook al een verantwoorden voor het missen van drie testen in twaalf maanden.

De sprinter uit Atlanta ontkwam toen aan een schorsing, omdat bij behandeling van de zaak bleek dat zijn derde gemiste test iets meer dan een jaar na zijn eerste gemiste test was. De aanklacht werd ingetrokken en Coleman eiste excuses van van het Amerikaanse antidopingbureau USADA.

Coleman werd vorig jaar in Doha voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen op de 100 meter (outdoor) door een tijd van 9,76 te lopen. Hij pakte met de Amerikaanse ploeg ook goud op de 4x100 meter. In 2017 won hij bij de WK in Londen zilver op beide onderdelen.

De Spelen van Tokio zijn vanwege de coronacrisis verplaatst naar 23 juli-8 augustus 2021. De schorsing van Coleman loopt tot en met 13 mei 2022.