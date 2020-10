De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag hun eerste interland in acht maanden gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan rekende in de Pro League pas na shoot-outs af met regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië, nadat het in reguliere speeltijd niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel.

Pien Dicke opende na twee minuten de score in het Wagener Stadion in Amstelveen. De 21-jarige aanvaller omspeelde de keeper van Groot-Brittannië en faalde niet voor een leeg doel. Het was voor de speelster van SCHC haar eerste interlanddoelpunt.

Jo Hunter maakte in het derde kwart gelijk namens Groot-Brittannië. Keeper Anne Veenendaal keerde in eerste instantie nog een schot, maar in de rebound kon Hunter van dichtbij binnentikken. Omdat beide teams in het vervolg niet meer tot scoren kwamen, werden er shoot-outs genomen om een extra wedstrijdpunt. Die won Oranje met 3-1.

De Nederlandse hockeysters speelden voor het eerst sinds 17 februari een officiële interland. Vanwege de coronacrisis werden alle wedstrijden in de Pro League uitgesteld. Ook de Olympische Spelen in Tokio, waarvoor Oranje zich al had gekwalificeerd, werden met een jaar verplaatst.

Twee speelsters afwezig vanwege corona

Ook de ploeg van bondscoach Annan had last van het coronavirus. Voor het duel met Groot-Brittannië werd één speelster positief getest op het virus. Zij verliet direct de bubbel, waarin de nationale hockeyselecties sinds zondag verkeren. Ook een andere speelster, die waarschijnlijk positief testte maar nog een hertest heeft aangevraagd, zit niet meer bij de selectie. De hockeybond meldde niet om wie het ging.

Later op dinsdag spelen de mannen van bondscoach Max Caldas ook tegen Groot-Brittannië. Dat duel begint om 19.00 uur. Donderdag nemen de mannen en vrouwen het opnieuw op tegen de Britten. Er is geen publiek welkom bij de wedstrijden.

Hoewel alle nationale hockeycompetities zijn stilgelegd vanwege de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid, mogen de nationale hockeyploegen wel trainen en wedstrijden spelen. De internationals beschikken over een topsportstatus bij sportkoepel NOC*NSF en daarmee vormen zij een uitzondering op het verbod op sportwedstrijden.