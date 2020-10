Twee Nederlandse hockeysters moeten de eerste wedstrijd tegen Groot-Brittannië in de Pro League van deze week aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Zowel de mannen als de vrouwen spelen dinsdag én donderdag in Amstelveen tegen Groot-Brittannië en verkeren sinds zondag in een bubbel. Alle teams zijn direct getest op het coronavirus en bij de vrouwen testte één speelster positief. Een andere hockeyster moet nog een keer getest worden, maar is waarschijnlijk ook besmet.

Beide speelsters kunnen dinsdag hoe dan ook niet in actie komen en hebben het hotel direct verlaten. Het is niet bekend om welke hockeysters het gaat. Bondscoach Alyson Annan doet in de eerste wedstrijd ook geen beroep op Felice Albers, Marloes Keetels, Frédérique Matla, Malou Pheninckx en Marijn Veen.

Bij de mannen testte niemand positief en kan iedereen in actie komen. Bondscoach Max Caldas selecteerde achttien spelers - er zitten 25 hockeyers in de trainingsgroep - voor de eerste wedstrijd. Seve van Ass, Sander Baart, Jelle Galema, Jonas de Geus, Jip Janssen en Mink van der Weerden ontbreken.

De Nederlandse vrouwen spelen dinsdag en donderdag om 16.30 uur tegen Groot-Brittannië, terwijl de wedstrijden van de mannen die dagen om 19.00 uur van start gaan in het Wagener Stadion in Amstelveen. Er is geen publiek welkom bij de wedstrijden.

Het is opvallend dat er hockeyinterlands in Nederland worden gespeeld, want sinds een kleine twee weken liggen alle hockeycompetities stil. Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet is het ook op het hoogste niveau niet toegestaan om wedstrijden te spelen.