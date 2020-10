Los Angeles Dodgers heeft zondagavond (lokale tijd) de vijfde wedstrijd in de World Series met 4-2 gewonnen van Tampa Bay Rays. De ploeg uit Californië is daardoor één zege verwijderd van de titel in de MLB.

De Dodgers kwamen voor de derde keer op voorsprong (3-2) in de best-of-sevenserie. Als dinsdag ook het zesde duel wordt gewonnen, is de titel een feit.

De Curaçaose werper Kenley Jansen kwam zondag niet in actie in het Globe Life Field in Texas. Eerste werper Clayton Kershaw gooide zes strike-outs en bleef lang op de heuvel staan.

In de vierde inning speelde Kershaw een hoofdrol toen hij een brutale poging van Manuel Margot om het vierde honk te stelen verijdelde. Anders was de stand op 3-3 gekomen.

Een homerun van maar liefst 132 meter van Max Muncy in de vijfde inning bleek achteraf beslissend. Met die klap bracht bij de stand op 4-2, waarna er geen punten meer gemaakt werden.

De Dodgers jagen op hun achtste titel en de eerste sinds 1988. De Rays staan voor de derde keer in de finale, maar de ploeg uit Florida won de World Series nog nooit. Vorig jaar pakte Washington Nationals de titel.