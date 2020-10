Rinus van Kalmhout heeft zijn debuutseizoen in de IndyCar afgesloten met een plek in de middenmoot. De Nederlander kwam zondag mede door een botsing als vijftiende over de finish bij de slotrace van het seizoen in het Amerikaanse St. Petersburg.

Van Kalmthout werd halverwege de race van de baan getikt door Scott McLaughlin, die zijn eerste IndyCar-race reed. De twintigjarige coureur van Ed Carpenter Racing werd vervolgens door een takelwagen weer op het asfalt gezet en reed naar de pits.

'Veekay' vervolgde zijn race met drie rondes achterstand op de 21e plaats. Hij passeerde nog vier coureurs en profiteerde van uitvalbeurten van Alexander Rossi en Marco Andretti.

De race in Florida, die talloze crashes kende, werd gewonnen door Josef Newgarden. De Amerikaan bleef de Mexicaan Patricio O'Ward enkele seconden voor. Scott Dixon completeerde het podium en werd voor de zesde keer kampioen in de IndyCar. Eerder veroverde de Nieuw-Zeelander de titel in 2003, 2008, 2013, 2015 en 2018.

In totaal verzamelde Dixon dit seizoen 537 punten. De coureur van Chip Ganassi Racing bleef Newgarden zestien punten voor in het kampioenschap, waarin Van Kalmthout met 289 als veertiende eindigde.

Van Kalmthout ook volgend seizoen in IndyCar

Eerder op de dag verlengde Van Kalmthout zijn aflopende contract bij Ed Carpenter Racing. Daardoor is hij ook volgend seizoen actief in de Amerikaanse raceklasse.

De Hoofddorper kende een uitstekend eerste seizoen en verzekerde zich zaterdagavond van de Rookie of the Year-titel. Hij was na de kwalificatie voor de slotrace niet meer te achterhalen in het debutantenkampioenschap.

Zijn beste resultaat zette Van Kalmthout begin deze maand neer. Bij de eerste Harvest Grand Prix in Indianapolis vertrok hij vanaf poleposition en werd hij derde, waarmee hij voor het eerst op het podium eindigde.