Judoka Natascha Ausma heeft zondag bij het eerste judotoernooi in acht maanden als enige Nederlandse een medaille veroverd. De 24-jarige Friezin veroverde bij de Grand Slam in Boedapest verrassend het brons in de klasse tot 78 kilogram.

Ausma versloeg in de strijd om de derde plek de Russin Aleksandra Babintseva in de golden score met ippon. In de halve eindstrijd ging ze onderuit tegen de Française Audrey Tcheumeo, die later het goud voor zich opeiste.

Voor Ausma betekende het de eerste medaille op een Grand Slam-toernooi in haar carrière. Ze bezet op de wereldranglijst de 63e plaats en is daarmee de vierde Nederlandse achter Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Karen Stevenson.

Kim Polling besloot het toernooi in Boedapest te laten schieten. De geboren Groningse voelde zich er niet goed bij om midden in de coronapandemie in actie te komen.

Bij de mannen greep Noël van 't End in de categorie tot 90 kilogram net naast een medaille. De 29-jarige wereldkampioen verloor in de strijd om het brons op straffen van Mammadali Mehdiyev uit Azerbeidzjan. In de halve finales ging hij op dezelfde wijze onderuit tegen Altanbagana Gantulga uit Mongolië.

Ook Jur Spijkers slaagde er in de klasse boven 100 kilogram net niet in om een medaille in de wacht te slepen. De 23-jarige zwaargewicht, die nog nooit eremetaal veroverde op een Grand Slam-toernooi, verloor in de strijd om het brons met ippon van de Georgiër Gela Zaalashvili.