Franco Morbidelli heeft zondag in de MotoGP de Grand Prix van Teruel gewonnen. De Italiaan profiteerde in het Spaanse Aragón van een vroege crash van polesitter Takaaki Nakagami.

Nakagami ging al in de eerste ronde onderuit en zag de hoop op zijn eerste podiumplek van het seizoen vervliegen. Morbidelli nam de leiding over en boekte zijn tweede zege van het seizoen. In september won hij al de Grand Prix in San Marino. In de voorgaande acht races waren er nog acht verschillende winnaars.

Het podium in Aragón werd gecompleteerd door de Spanjaarden Álex Rins (tweede) en Joan Mir (derde), die de race vanaf de twaalfde plek begon. Voor Álex Márquez kwam er tien ronden voor de finish al een eind aan de race door een crash in vierde positie.

Door zijn tweede overwinning van het seizoen blijft Morbidelli in de race voor de wereldtitel. De coureur van Yamaha staat nu op 112 punten, 25 minder dan klassementsleider Mir. De Fransman Fabio Quartararo finishte slechts als achtste en zag zijn achterstand op Mir oplopen tot veertien punten.

Valentino Rossi schitterde net als vorige week door afwezigheid in Aragón. De 41-jarige Italiaan testte onlangs positief op het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn rentree kan maken.

De Grand Prix van Teruel was de elfde race van het seizoen, die op 8 november wordt vervolgd met de Grand Prix van Europa in Valencia. Daarna staan er nog een race in Valencia en een Grand Prix in het Portugese Portimão op het programma.

