Rinus van Kalmthout heeft na het ontvangen van de prijs voor Rookie of the Year in de IndyCar zijn aflopende contract bij Ed Carpenter Racing verlengd. Daardoor is de Nederlander ook volgend seizoen actief in de hoogste Amerikaanse autoklasse.

Van Kalmthout rijdt dit jaar voor het eerst in de IndyCar en maakte indruk met een podiumplaats bij de Harvest Grand Prix in Indianapolis van begin deze maand. De Hoofddorper eindigde op een derde plaats.

"Het besluit om nog een jaar door te gaan, was snel gemaakt", aldus de Hoofddorper zondag in een persbericht. "Het voelt goed om zeker te zijn van een tweede seizoen in de IndyCar Series. Dit jaar was natuurlijk een beetje vreemd, vanwege de coronaperikelen, maar met de ervaring van dit seizoen op zak hoop ik in 2021 de sterke lijn door te trekken en mijn eerste IndyCar-overwinning te boeken."

Ed Carpenter Racing is blij met de contractverlenging van Van Kalmthout. "Ondanks de door coronaproblematiek gelimiteerde tijd die Rinus heeft gehad om te wennen aan de IndyCar-bolide, heeft hij zich razendsnel ontwikkeld. Voor ons is het overduidelijk dat we met Rinus een winnaar in wording in ons team hebben."

Rinus van Kalmthout behaalde één podiumplaats in de IndyCar in dienst van Ed Carpenter Racing. (Foto: ANP)

Van Kalmthout verovert titel Rookie of the Year

Van Kalmthout verzekerde zich zaterdagavond van de titel Rookie of the Year in de IndyCar. Hij is na de kwalificatie voor de slotrace van het seizoen in Florida niet meer te achterhalen in het debutantenkampioenschap.

Van Kalmthout genoot al een voorsprong van 54 punten op naaste belager Álex Palou en er waren nog maar 54 punten te verdienen in het laatste raceweekend. De Spanjaard had op het stratencircuit van St. Petersburg poleposition moeten veroveren om de spanning terug te brengen, maar hij eindigde als zestiende.

Daardoor kan Van Kalmthout de eerste plek in het klassement voor eerstejaarscoureurs niet meer ontgaan. Rinus 'Veekay', die in de kwalificatie zelf de negende tijd reed, treedt in de voetsporen van landgenoten Arie Luyendyk en Robert Doornbos, die de prestigieuze titel respectievelijk in 1985 en 2007 veroverden.

"Alle wensen van het lijstje voor het seizoen 2020 zijn nu afgestreept", zei Van Kalmthout, die een bonus van 50.000 dollar (circa 42.000 euro) opstrijkt. "Ik heb al mijn doelen bereikt. Ik wilde een podiumplaats scoren, het debutantenkampioenschap winnen en een goede indruk achterlaten. Dat is gelukt en daar ben ik trots op."

De Grand Prix van St. Petersburg in Florida is de laatste race van het IndyCar-seizoen en begint zondagavond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd).