Kenley Jansen heeft zaterdagavond (lokale tijd) met Los Angeles Dodgers een spectaculaire nederlaag geleden in de World Series. Tampa Bay Rays trok in de vierde ontmoeting van de MLB-finale nipt aan het langste eind (8-7).

Na acht innings leidden de Dodgers nog met 7-6 in het Globe Life Park in Texas. De Nederlandse pitcher Jansen stond in het slot van de negende inning op de werpheuvel om de overwinning voor zijn ploeg veilig te stellen, maar juist op dat moment ging het volledig mis door geblunder bij de Dodgers.

Verrevelder Chris Taylor liet een hit van Brett Phillips uit zijn handschoen stuiteren en zag Kevin Kiermaier vanaf het tweede honk de stand gelijktrekken, maar het kwaad was daarmee nog niet geschied. Catcher Will Smith miste een aangooi, waardoor Randy Arozarena tot zijn eigen verrassing de zege voor de Rays kon veiligstellen.

Door de overwinning van Tampa Bay Rays staat het 2-2 in de best-of-sevenserie. Het is de tweede keer dat Los Angeles Dodgers een voorsprong in de reeks verspeelt. Vrijdagavond was de formatie uit Californië nog met 6-2 te sterk voor de Rays.

De volgende ontmoeting staat in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op het programma. Beide ploegen hebben nu aan twee overwinningen genoeg om de titel in de MLB veilig te stellen.

De Dodgers kunnen de World Series voor de zevende keer en voor het eerst sinds 1988 winnen. Tampa Bay Rays haalde in 2008 voor de eerste keer de MLB-finale en ging toen in de best-of-sevenserie ten onder tegen Philadelphia Phillies.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om het spectaculaire slot van de vierde ontmoeting te zien.