Volgens UFC-baas Dana White kan Khabib Nurmagomedov bijna als beste vechter aller tijden worden gezien als hij van Justin Gaethje wint. De twee nemen het zaterdagavond op Fight Island tegen elkaar op om de wereldtitel in het lichtgewicht.

"Khabib is een superster", zei White vrijdag op een persconferentie in Abu Dhabi. "Als hij ook nog van Gaethje wint, dan is hij op weg naar de GOAT-status (Greatest Of All Time, red.)."

De 32-jarige Nurmagomedov won al zijn 28 MMA-duels. Zijn Amerikaanse opponent Gaethje (31) zegevierde 22 keer in 24 gevechten.

"Khabib is al enige tijd de beste vechter in deze divisie en als hij zo doorgaat, dan is hij straks ook de nummer één van alle vechters ter wereld", zei White.

Nurmagomedov, White en Gaethje bij de staredown een dag voor het gevecht. (Foto: Getty)

Nurmagomedov streeft status van Ali en Tyson niet na

De lovende woorden van de UFC-baas moeten vooral gezien worden als een poging om Nurmagomedov te motiveren nog lang door te gaan. De kooivechter uit Dagestan liet in het verleden al eens doorschemeren na dertig zeges te willen stoppen.

Vrijdag zei Nurmagomedov dat het geen ambitie van hem was om een vergelijkbare status als Muhammad Ali of Mike Tyson te bereiken. "Ik weet niet of ik ooit in de buurt zal komen van deze twee, dat is niet iets dat ik nastreef."

"Ik wil gewoon elk gevecht winnen", zei Nurmagomedov. "We zullen zien wat de toekomst brengt, want ik heb nog niet het gevoel dat ik al klaar ben. Maar als ik ooit afscheid neem, dan wil ik dat doen als ongeslagen wereldkampioen in het lichtgewicht."

Eerste gevecht sinds overlijden van zijn vader

Nurmagomedov komt zaterdag voor het eerst in actie sinds de corona-uitbraak. Zijn vader en trainer Adbulmanap Nurmagomedov overleed in juli op 57-jarige leeftijd nadat hij besmet raakte met COVID-19.

"Het allerbelangrijkste in het leven is voor mij om dicht bij mijn familie te blijven", zei de Rus. "Want vandaag kun je kampioen zijn en morgen kan alles anders zijn."

Nurmagomedov tegen Gaethje is het hoofdgevecht van UFC 254 en begint rond 20.00 uur Nederlandse tijd.