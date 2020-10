Khabib Nurmagomedov heeft vrijdag tot zijn grote opluchting de weging doorstaan voor zijn titelgevecht met Justin Gaethje. De kampioen in het lichtgewicht van de UFC moest naakt op de weegschaal staan om niet te zwaar te zijn.

Terwijl twee officials een handdoek voor zijn middel hielden om het zicht op zijn kruis te blokkeren voor camera's en fotografen, sloeg Nurmagomedov opgelucht zijn handen voor het gezicht toen de weegschaal exact 155 pounds (70,3 kilo) aangaf.

De Russische MMA-kampioen is vanwege de coronacrisis al ruim een jaar niet in actie gekomen, waardoor er onduidelijkheid is over zijn fysieke staat in de aanloop naar het titelgevecht. Ook Gaethje woog, weliswaar met zijn broek nog aan, precies het maximale gewicht van 155 pounds.

Met Gaethje krijgt de ongeslagen UFC-kampioen Nurmagomedov zaterdag misschien wel de meest gevaarlijke opponent in zijn carrière tegenover zich. De Amerikaan liet duidelijk merken dat hij zijn zinnen heeft gezet op de kampioensriem van de Russische MMA-vechter.

Gaethje verscheen met de interim-kampioensriem op zijn schouder bij een fotosessie op Fight Island in Abu Dhabi. Hij gaf de riem voor de ogen van de fotografen weer terug aan zijn begeleiding, staarde naar de kampioensriem van Nurmagomedov en sprak de woorden: "Dat is wat ik wil hebben."

Khabib Nurmagomedov (links) en Justin Gaethje tijdens de staredown. (Foto: Getty)

'Na de eerste ronde is Gaethje gemiddelde vechter'

Nurmagomedov won al zijn 28 MMA-gevechten en heeft sinds april 2018 de lichtgewichttitel van de UFC in bezit. Vanwege de coronacrisis moest de vechter uit Dagestan in april van dit jaar een titelgevecht met Tony Ferguson afzeggen.

Gaethje werd de vervanger van Nurmagomedov en versloeg Ferguson. De 31-jarige vechter werd daarmee interim-kampioen en er werd hem een titelgevecht met Nurmagomedov beloofd.

Gaethje won 22 van zijn 24 gevechten, waarvan liefst negentien op knock-out. "In het begin van het gevecht is hij heel erg snel", zei Nurmagomedov op een persconferentie in Abu Dhabi.

"In de eerste ronde is Gaethje samen met Conor McGregor de gevaarlijkste vechter die er is. Maar daarna zijn ze allebei maar van gemiddeld niveau." In oktober 2018 won Nurmagomedov in een spraakmakend gevecht van McGregor, waarna buiten de ring een massale vechtpartij ontstond.

Nurmagomedov tegen Gaethje is het hoofdgevecht van UFC 254 en begint zaterdag rond 20.00 uur (Nederlandse tijd).