Nycke Groot is donderdag verrassend opgenomen in de voorselectie van de Nederlandse handbalsters voor het EK van eind dit jaar. De topspeelster zette begin 2019 nog een punt achter haar loopbaan als international.

De 32-jarige Groot is een van de 35 geselecteerde speelsters. Er blijven er uiteindelijk achttien over. Onduidelijk is of haar plek in de voorselectie een definitieve terugkeer bij Oranje betekent.

"Ze is dus speelgerechtigd voor het EK. Dit is voornamelijk een administratief feit", is het enige wat de handbalbond over de keuze voor Groot zegt.

De middenopbouwspeelster besloot in januari vorig jaar te stoppen bij Oranje. "Mijn lichaam is redelijk op. Ik wil meer rust creëren voor mezelf en mijn lichaam om zo mijn handbalcarrière te kunnen verlengen", zei ze toen.

De voorselectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor het EK kent verder weinig verrassingen. Estavana Polman en Delaila Amega ontbreken zoals bekend wegens een zware knieblessure.

Het EK handbal wordt van 3 tot en met 20 december gespeeld in Denemarken en Noorwegen. Nederland, dat bij de laatste editie in 2018 brons pakte, speelt op 4 december zijn eerste groepswedstrijd tegen Servië en treft ook Hongarije en Kroatië.