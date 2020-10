De Nederlandse judoka's moesten er acht maanden op wachten, maar komend weekend staat er in Boedapest eindelijk weer een internationaal toernooi op het programma. Coronacrisis of niet, wereldkampioen Noël van 't End kan niet wachten om weer op de mat te staan. "Als je eindelijk weer kan judoën, ga je toch judoën?"

Midden in een pandemie naar Hongarije afreizen, een batterij aan coronatests afleggen en - als alles goed gaat - op de mat een andere judoka op de grond proberen te krijgen. Voor deze tijd van het jaar alles behalve een ideaal uitje, maar dertien Nederlanders kunnen niet wachten om eindelijk weer in actie te komen.

"Ik heb goed door kunnen trainen, maar mijn motivatiespier liet het soms wel afweten", grapt de 29-jarige Van 't End in gesprek met NU.nl. "Zonder doel voor ogen was het soms lastig mezelf op te laden. Ik zag het lange tijd somber in en vreesde dat er dit jaar geen toernooien meer door zouden gaan, dus dit is een mooie kans."

Hoe groot de drang naar de judomat ook is; niet iedereen ziet het zitten om tijdens deze tweede coronagolf in actie te komen. Viervoudig Europees kampioene Kim Polling meldde maandag op Twitter dat ze zich er niet prettig bij voelt om op dit moment een toernooi te judoën, tot verbazing van Van 't End.

"Als je een kampioen bent en je kan eindelijk weer judoën, dan ga je toch judoën?", vraagt de wereldkampioen van 2019 in de gewichtsklasse tot 90 kilogram zich hardop af. "Als ik kan vechten, ga ik vechten. Er worden meer dan genoeg maatregelen genomen in Hongarije, dus daar maak ik me geen zorgen over. Ik wil nu pakken wat ik pakken kan."

Noël van 't End schreef in de zomer van 2019 historie door als eerste Nederlander sinds 2009 wereldkampioen judo te worden. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga mijn PlayStation in de koffer stoppen'

De judoka's zijn 5 dagen en 48 uur voor vertrek naar Boedapest al getest op het COVID-19-virus, waarna iedereen bij aankomst in de Hongaarse hoofdstad nog een keer wordt onderzocht. Bij een negatief resultaat mogen de judoka's hun kamer verlaten, maar een ommetje maken buiten het hotel is uit den boze.

"Ik denk dat ik mijn PlayStation 4 maar in mijn koffer ga stoppen", zegt Van 't End. "Met een beetje Netflix en bellen kom ik de dagen ook wel door. Veel verschilt het verder niet van toernooien van voor de coronaperiode, want we zien nooit zoveel van de stad. Het wordt straks vooral heel apart om weer op de mat te staan."

Van 't End kwam in februari op de Grand Slam in Parijs voor het laatst in actie en werd daar vijfde. De geboren Houtenaar kon tijdens de coronacrisis redelijk goed doortrainen, maar tast in het duister over zijn huidige vorm. "Dat is heel lastig te meten als je altijd met dezelfde jongens traint. Misschien krijg ik wel direct een tik en lig ik er snel uit, of gaat het lekker en kan ik een medaille pakken."

"Mijn status is ook wel iets veranderd door mijn wereldtitel. Andere judoka's hebben meer motivatie als ze tegenover mij staan, omdat ze dan de wereldkampioen kunnen verslaan. In het begin vond ik dat lastig, maar daar ga ik nu beter mee om. Ik ben benieuwd hoe mijn concurrenten zich door de afgelopen periode hebben geslagen."

De Grand Slam van Boedapest begint vrijdag en duurt tot en met zondag, als Van 't End in actie komt. De voorronden gaan iedere dag (onder voorbehoud) om 9.30 uur van start en het finaleblok begint om 17.00 uur.