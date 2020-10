Los Angeles Dodgers is dinsdagavond (lokale tijd) goed aan de World Series begonnen. De formatie van de Nederlander Kenley Jansen won de eerste ontmoeting met Tampa Bay Rays in de finale van de Major League Baseball (MLB) met 8-3.

De Dodgers kwamen in de vierde inning op een 2-0-voorsprong in Arlington en vergrootten de marge in de daaropvolgende twee innings al naar zeven (8-1). Tampa Bay Rays had grote moeite met de uitblinkende pitcher Clayton Kershaw en kon de spanning in de wedstrijd niet meer terugbrengen.

Het was de eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie van de World Series, die vanwege de coronapandemie in het Globe Life Park in Texas worden afgewerkt. Tijdens de ontmoeting van dinsdagavond zaten er iets meer dan elfduizend mensen in het stadion.

Los Angeles Dodgers bereikte eerder deze week de MLB-finale door Atlanta Braves over zeven wedstrijden nipt te verslaan en Tampa Bay Rays was in de halve eindstrijd van de play-offs te sterk voor Houston Astros.

Het is de derde keer in de afgelopen vier jaar dat de Dodgers in de World Series staan. De ploeg uit Californië kan de titel voor de zevende keer en voor het eerst sinds 1988 winnen. Bij de Dodgers staat met Kenley Jansen een Nederlander onder contract, maar hij kwam dinsdag niet in actie.

Tampa Bay Rays werd nog nooit kampioen op het hoogste niveau. De formatie uit Florida haalde in 2008 voor de eerste keer de World Series en ging toen in de best-of-sevenserie met 1-4 ten onder tegen Philadelphia Phillies. De tweede wedstrijd tussen de Dodgers en de Rays is woensdagavond (lokale tijd).

Pitcher Clayton Kershaw van Los Angeles Dodgers was belangrijk voor zijn team. (Foto: Pro Shots)