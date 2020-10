Kim Polling heeft besloten om komend weekend niet mee te doen aan de Grand Slam in Boedapest, het eerste internationale judotoernooi in acht maanden. De geboren Groningse voelt zich er niet goed bij om midden in de COVID-19-pandemie in actie te komen.

De IJF World Tour ligt al sinds eind februari stil vanwege de coronacrisis, maar de Grand Slam in Boedapest kan vanwege een streng protocol wel doorgaan. Dertien Nederlandse judoka's reizen deze week af naar de Hongaarse hoofdstad voor hun eerste wedstrijd in maanden. Polling ziet dat niet zitten.

"Ondanks dat er een COVID-19-protocol is geschreven, voel ik mij er helemaal niet prettig bij om op dit moment een toernooi te judoën. Ik heb er dan ook voor gekozen om niet mee te doen aan deze Grand Slam", schrijft Polling maandag op Twitter.

Mogelijk doet de viervoudig Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram volgende maand ook niet mee aan de EK in Praag (19-21 november). "Ik heb nog geen besluit genomen of ik daaraan mee ga doen", aldus de in Italië woonachtige Polling.

Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Ivo Verhorstert (-66 kg), Jim Heijman (-81 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Jur Spijkers (+100 kg), Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Geke van den Berg (-63 kg), Karen Stevenson (-78 kg) en Natascha Ausma (-78 kg) gaan wel naar Boedapest.

Het prestigieuze toernooi begint vrijdag en duurt tot en met zondag. De voorronden beginnen iedere dag (onder voorbehoud) om 9.30 uur en het finaleblok start om 17.00 uur.