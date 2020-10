Badr Hari heeft maandag bekendgemaakt dat hij positief is getest op het coronavirus. Zijn gevecht met Benjamin Adegbuyi van begin november is door kickboksbond GLORY uitgesteld.

"Ik zit momenteel in thuisquarantaine en ben goed aan het herstellen na een paar dagen ziekte. Ik heb op dit moment rust nodig en zal de training zo snel mogelijk hervatten", schrijft Hari maandag in een bericht op Instagram.

"We hebben vanaf het eerste moment alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, maar helaas heeft dat deze positieve test niet kunnen voorkomen. Dat toont ook aan hoe serieus we het virus moeten nemen."

De 35-jarige Hari zou het op 7 november in het zwaargewicht opnemen tegen Adegbuyi. Hij vormde de headliner van GLORY 76 in Rotterdam Ahoy, maar het gehele evenement wordt nu uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het gevecht tussen Hari en Adegbuyi kan worden ingehaald.

"Het is enorm balen, want Badr, zijn trainers en zijn omgeving hebben er alles aan gedaan om besmetting te voorkomen", zegt vicevoorzitter Scott Rudmann van GLORY. "Hij was volop in training op weg naar het gevecht. Zijn gezondheid en herstel zijn natuurlijk het belangrijkste."

Binnen afzienbare tijd staat ook het eerste gevecht van Rico Verhoeven sinds de corona-uitbraak op het programma. De Nederlander verdedigt op een nog onbekende datum en locatie zijn wereldtitel in het zwaargewicht tegen Jamal Ben Saddik.