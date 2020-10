Los Angeles Dodgers heeft zich zondagavond (lokale tijd) voor de derde keer in de afgelopen vier jaar voor de World Series geplaatst. De formatie van de Nederlander Kenley Jansen bereikte de finale van de Major League Baseball (MLB) door de honkballers van Atlanta Braves te verslaan.

De Dodgers zegevierden met 4-3 in het Globe Life Park in Texas. De halve finales van de play-offs werden vanwege de coronapandemie op een neutrale locatie afgewerkt. De World Series zullen ook gespeeld worden in het stadion van de Texas Rangers.

In het beslissende zevende duel stond Atlanta Braves na twee innings op een 2-0-voorsprong, maar de Dodgers trokken de stand in de derde inning gelijk. Hoewel Atalanta Braves direct daarna weer op voorsprong kwam, maakten de Dodgers het verschil met een homerun in de zesde en de zevende inning.

In de World Series neemt Los Angeles Dodgers het op tegen Tampa Bay Rays, dat in de andere halve finale te sterk was voor Houston Astros. De eerste ontmoeting in de finale van de MLB wordt dinsdagavond (lokale tijd) afgewerkt.

De Dodgers kunnen de World Series voor de zevende keer en voor het eerst sinds 1988 winnen. De ploeg uit Californië zegevierde eerder in 1955, 1959, 1963, 1965 en 1981. In 2017 en 2018 verloren de Dodgers de finale van de MLB.

De 33-jarige Jansen stond in drie optredens in de serie tegen de Braves geen honkslag toe, maar hij kwam niet in actie in het laatste duel met de Braves. De geboren Curaçaoënaar is normaal de 'closer' van de Dodgers, de werper die de wedstrijd in het slot gooit. Manager Dave Roberts liet deze keer Julio Urías de laatste drie innings staan.