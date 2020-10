Álex Rins heeft zondag in de MotoGP de Grand Prix van Aragón op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Suzuki bleef zijn landgenoten Álex Márquez en Joan Mir voor.

De 24-jarige Rins hield met zijn zege een bijzondere reeks in stand. De laatste acht races werden door acht verschillende coureurs gewonnen. Alleen Fabio Quartararo (3) wist in de tien Grands Prix van dit jaar vaker dan één keer te winnen.

Rins ging op het circuit van Aragón als tiende van start, maar stoomde al snel op naar de vierde plaats. In de negende ronde nam Rins de leiding over van Maverick Viñales en die stond hij niet meer af.

Achter Rins kwamen de Spanjaarden Márquez en Mir als tweede en derde over de streep. Mir nam wel de leiding in de WK-stand over van Quartararo, want de Fransman reed niet in de punten, ondanks zijn start van poleposition.

Valentino Rossi ontbrak in Aragón. De legendarische coureur van Yamaha testte deze week positief op het coronavirus en moet de volgende Grand Prix zeer waarschijnlijk ook nog missen.

De volgende MotoGP-race staat volgende week gepland en ook die wordt verreden op het circuit van Aragón.