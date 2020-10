Denise Betsema heeft zaterdag haar eerste zege geboekt in dit veldritseizoen. De Nederlandse won de Ethias Cross in Beringen.

Betsema troefde wereldkampioen en landgenoot Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en de Italiaanse Eva Lechner (derde) af.

De Texelse kende een goede start. Ze sloeg al vrij snel in de wedstrijd een gat met de concurrentie en vergrootte daarna alleen maar haar voorsprong.

Annemarie Worst, de derde Nederlandse deelnemer, verspeelde de tweede plaats door een val. Ze kwam uiteindelijk als zevende over de finish.

"Het is toch wel belangrijk, zo'n eerste zege van het seizoen. Het geeft me gemoedsrust. Vorig jaar was heel lastig, deze overwinning maakt zoveel goed", doelde Betsema op haar dopingschorsing van zes maanden.

Bij de mannen ging de zege naar Toon Aerts. De Belg bleef zijn landgenoot Eli Iserbyt (tweede) en de Nederlander Lars van der Haar (derde) voor.