Anne Terpstra heeft zaterdag een zilveren medaille veroverd op de olympische cross-country bij het EK mountainbike in het Zwitserse Monte Tamaro. De Nederlandse moest in de finale alleen de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot voor zich dulden.

Terpstra finishte na vijf rondes op 41 seconden achter de ongenaakbare Ferrand-Prévot, die al in de eerste ronde bij iedereen wegreed. De Oekraïense Yana Belomoina completeerde het podium.

De overige Nederlandse deelnemers speelden geen rol van betekenis. Sophie von Berswordt eindigde als zeventiende en Anne Tauber stapte uit de wedstrijd.

Terpstra nam met haar tweede plaats revanche voor het teleurstellend verlopen WK vorige week in het Oostenrijkse Leogang. Ze was ook toen een van de topfavorieten voor het goud, maar ze haakte al in de tweede ronde af.

Vader komt niet verder dan dertiende plaats

Bij de mannen slaagde later op de dag de enige Nederlandse deelnemer in de finale Milan Vader er niet in om een medaille te pakken. Hij moest genoegen nemen met de teleurstellende dertiende plaats.

De Zwitser Nino Schurter greep de Europese titel. Hij troefde de Fransman Titouan Carod (tweede) en zijn landgenoot Mathias Flückiger (derde) af.

Schurter, die samen met de zaterdag afwezige Mathieu van der Poel een dominante factor is in het mountainbiken, werd de afgelopen vijf jaar ook wereldkampioen, maar werd vorige week slechts negende in Leogang.