NOC*NSF is teleurgesteld dat minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) behoudens het betaald voetbal geen toestemming geeft aan andere teamsporten om verder te gaan met de hoogste competities en ook vasthoudt aan de verplichte maximale groepsgrootte van vier personen in de breedtesport.

Het kabinet besloot dinsdag de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie ondanks de verscherpte coronamaatregelen voort te zetten. Van Ark gaf woensdag na kritiek ook de Vrouwen Eredivisie groen licht, maar in alle andere teamsporten moet de topcompetitie voor minimaal vier weken worden stilgelegd.

"Het is jammer dat wij nu op deze twee belangrijke onderwerpen niet met de minister in gesprek kunnen gaan. Gezien de huidige verspreiding van het virus ziet het kabinet geen mogelijkheid om sport verder uit te zonderen van de maatregelen", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF.

"Dat respecteren wij. Wel doet de minister ons de toezegging om snel in gesprek te gaan over mogelijkheden waarop dit wel zou kunnen zodra de ontwikkelingen dat weer toelaten. Dat gesprek gaan wij graag aan."

De topsporters zijn de komende weken wel gewoon welkom op het terrein van nationaal sportcentrum Papendal en op andere belangrijke locaties in het land. De jeugd tot achttien jaar mag blijven trainen zonder 1,5 meter afstand te houden. Voor hen zijn competitiewedstrijden eveneens verboden.

'Doet pijn om weggezet te worden als amateurs'

De hockeybond legt zich niet zomaar neer bij het besluit van Van Ark. De KNHB wil op korte termijn een gesprek met haar om haar ervan te overtuigen dat de Hoofdklasse bij de mannen en de vrouwen een doorstart mag maken en een uitzonderingspositie verdient.

"Wij denken met de Hoofdklasse heren en dames te kunnen voldoen aan de eisen die op dit moment ook aan de Eredivisie en Eerste Divisie in het voetbal worden gesteld. Daarover waren we graag het gesprek aangegaan met de minister en NOC*NSF en we hopen dat dat op korte termijn alsnog kan."

De Dutch Basketball League, die als een van de eerste competities werd gestaakt, voegt zich bij de hockeybond. Voorzitter Ramses Braakman vindt dat Van Ark niet goed heeft gehandeld.

"We zijn een professionele sport en dan doet het toch wel pijn dat we als je wordt weggezet als amateurs. De minister heeft haar besluit al genomen voordat er een echt gesprek is geweest. Dat moet er wel komen, want wij kunnen waarborgen dat we onze competitie op een verantwoorde wijze kunnen houden."