Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport wil geen uitzondering maken voor een andere sport dan het voetbal. Dat betekent dat die sporten voor in elk geval de komende vier weken definitief stilliggen door de verscherpte coronamaatregelen in Nederland.

"Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart", zei Van Ark vrijdag tegen de NOS.

Het kabinet gaf de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie afgelopen dinsdag op een persconferentie toestemming om ondanks het snel oplopende aantal coronabesmettingen verder te gaan met het seizoen, maar haalde wel een streep door het amateurvoetbal en de Vrouwen Eredivisie.

Het stopzetten van de Vrouwen Eredivisie - vrouwenvoetbal valt bij de KNVB officieel onder de amateurtak - leidde echter tot veel kritiek in het land, waarna Van Ark woensdag tijdens het coronadebat alsnog besloot om die competitie groen licht te geven.

Dat zorgde weer voor weerstand vanuit de hoek van andere teamsporten. Zo wilde de hockeybond een uitzonderingspositie voor de Hoofdklasse, maar daar gaat Van Ark dus niet in mee, waardoor alle andere sporten dan het voetbal op zijn vroegst over een maand pas weer verder kunnen gaan.

De topsporters mogen de komende weken wel gewoon blijven trainen op het terrein van nationaal sportcentrum Papendal en op andere belangrijke locaties in het land, wat van het kabinet niet mocht tijdens de zogenoemde 'intelligente lockdown' in het voorjaar.