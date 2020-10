Valentino Rossi heeft het coronavirus en komt komend én volgend weekend niet in actie bij de MotoGP-races in het Spaanse Aragón. De legendarische motorcoureur testte donderdag positief.

"Ik voelde me niet goed toen ik vanochtend wakker werd. Ik had pijn in mijn lichaam en had lichte koorts, dus ik ben direct twee keer getest door de dokter. De tweede test was helaas positief", schrijft de 41-jarige Rossi in een verklaring.

"Ik vind het zo jammer dat ik de race van komend weekend in Aragón moet missen en ik ben graag optimistisch, maar verwacht er volgende week ook niet bij te zijn. Ik ben verdrietig en boos, omdat ik mijn best heb gedaan om me aan het protocol te houden."

Na negen van de veertien races staat Rossi op de dertiende plek in het MotoGP-klassement. De Yamaha-rijder reed vier wedstrijden niet uit en pakte in de Grand Prix van Andalusië, waar hij derde werd, zijn enige podiumplek tot dusver.

Rossi is een legende in de MotoGP. De Italiaan, die steevast met nummer 46 rijdt, pakte de wereldtitel in 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 en 2009 en eindigde ook zeven keer als tweede of derde in de WK-stand.

Eind september verlengde Rossi zijn contract bij Yamaha met een jaar, wat betekent dat hij in 2021 aan zijn twintigste MotoGP-seizoen begint.