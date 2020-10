Michael van Gerwen vormt volgende maand een koppel met Danny Noppert bij de World Cup of Darts in Oostenrijk. Ze zijn namens Nederland als derde geplaatst, na Engeland en Wales.

Doorgaans vormen de tweede hoogst genoteerde darters van een land op de Order of Merit een duo bij de World Cup. Van Gerwen is al lange tijd de leider op die wereldranglijst en Noppert is op de 22e plek de eerstvolgende Nederlander.

De 29-jarige Noppert, die Jeffrey de Zwaan (24e) en Jermaine Wattimena (25e) nipt achter zich laat, maakt zijn debuut in het shirt van Nederland. Van Gerwen is voor de achtste keer van de partij.

De drievoudig individueel wereldkampioen pakte de titel drie keer. In zowel 2014, 2017 als 2018 ging hij met Raymond van Barneveld aan zijn zijde met de trofee aan de haal. In 2010, toen de World Cup voor het eerst werd gehouden, won Van Barneveld samen met Co Stompé.

Vorig jaar kwam Van Gerwen samen met Wattimena in actie en waren de halve finales het eindstadion. Er werd verloren van Ierland, dat in de finale onderuitging tegen Schotland.

De World Cup of Darts wordt van 6 tot en met 8 november gehouden in Salzburg.