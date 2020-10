NOC*NSF heeft er donderdag in een brief aan het kabinet op aangedrongen om topcompetities toch door te laten gaan. De sportkoepel pleit er ook voor om sportverenigingen uit te zonderen van de maximale groepsgrootte van vier personen.

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat alle topcompetities - met uitzondering van het betaald voetbal - in de komende weken stilliggen als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen.

Dat leidde in onder meer het hockey tot onbegrip, zeker toen sportminister Tamara van Ark later bekendmaakte dat er in het voetbal voor de Vrouwen Eredivisie een uitzondering gemaakt werd. NOC*NSF wil dat die uitzondering wordt doorgetrokken in meer sporten.

"Voor onze topsporters is het erg belangrijk dat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Allereerst om hun positie te versterken in het internationale veld, maar ook om nu, meer dan ooit, iedereen in Nederland te blijven inspireren zelf ook te sporten", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

"We gaan graag met het kabinet in gesprek om samen met experts de voorwaarden te creëren voor een zo veilig mogelijke topsport in Nederland, ook in tijden van corona."

NOC*NSF wil ook uitzondering voor groepsgrootte

Verder wil NOC*NSF dus dat sportverenigingen worden gevrijwaard van de maximale groepsgrootte van vier personen, zoals in de cultuursector ook gebeurt. De sportkoepel vreest dat anders veel mensen afhaken.

"De aangepaste sportvormen die vooral de teamsporten nu op hun velden en in de sporthallen aanbieden, zijn in hun ogen nauwelijks meer aantrekkelijk voor de leden van de verenigingen", stelt algemeen directeur Gerard Dielessen.

"Deze bonden en verenigingen overwegen om voorlopig dan maar noodgedwongen in het geheel geen sport voor volwassenen meer aan te bieden. Dat is een ontwikkeling die we echt willen voorkomen."

NOC*NSF benadrukt in de brief aan minister Van Ark verder dat er moet worden blijven gesproken over de grote gevolgen die de coronacrisis voor de sportsector heeft. De sportkoepel wijst op een drastische daling van het aanbod en ernstige financiële problemen.