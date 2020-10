Rico Verhoeven zal in zijn eerste gevecht sinds de corona-uitbraak tegenover Jamal Ben Saddik staan. Daarbij staat de wereldtitel in het zwaargewicht van kickboksbond GLORY op het spel.

De datum en plaats van het titelgevecht zijn nog onbekend. GLORY hoopt meer duidelijkheid te kunnen geven na het gevecht van Badr Hari en Benjamin Adegbuyi.

De twee zwaargewichten nemen het op 7 november in Rotterdam tegen elkaar op. Vanwege coronamaatregelen zal hier geen publiek bij zijn.

Dit wordt het eerste evenement van GLORY sinds de corona-uitbraak. De kickboksbond verkeert financieel in zwaar weer en diverse topmannen zijn vertrokken.

Vanwege de penibele financiële situatie zegde Talpa het televisiecontract met GLORY op. Donderdag meldt de bond een overeenkomst te hebben gesloten met Spike. Deze zender gaat de gevechten uitzenden op zijn website.

Verhoeven en Ben Saddik voor derde keer tegenover elkaar

Voor Verhoeven wordt het zijn eerste gevecht sinds december vorig jaar. Toen won hij in de uitverkochte GelreDome van Hari, die aan de winnende hand was maar met een blessure moest opgeven.

Het wordt de derde keer dat de 31-jarige Verhoeven en 30-jarige Ben Saddik tegenover elkaar staan. In het begin van hun profcarrière was de Marokkaans-Belgische kickbokser bij een gevecht in Amsterdam te sterk voor de Brabander.

Verhoeven nam in 2017 revanche door Ben Saddik in Rotterdam in de vijfde ronde knock-out te slaan. Dit gevecht was een van de negen duels waarin Verhoeven met succes zijn wereldtitel verdedigde.

Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen bij GLORY. Ben Saddik, die in Breda traint, won in december 2018 een toernooi met acht zwaargewichten, waarna GLORY hem een nieuw titelgevecht beloofde.