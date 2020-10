Na een lange periode zonder internationale wedstrijden kan een deel van de Nederlandse zwemploeg zich de komende weken eindelijk weer met de wereldtop meten. Kira Toussaint, een van de zwemmers die in Boedapest is voor de International Swimming League (ISL), is benieuwd naar de staat van de concurrentie. "Vergeleken met andere zwemmers hebben wij Nederlanders mazzel gehad."

"Ik kan vertellen dat ik het fantastisch vind om zes maanden elke dag te trainen, maar dat is niet zo." In niet mis te verstane bewoordingen sprak de 24-jarige Toussaint in juni al de hoop uit dat ze zo snel mogelijk weer wedstrijden kon zwemmen. Vier maanden later ziet de rugslagspecialiste haar wens uitkomen in Boedapest, waar vanaf vrijdag tot en met 21 november de ISL wordt afgewerkt.

"Het is heel lekker om de spanning weer te voelen die we zolang gemist hebben", zegt Toussaint vanuit de Hongaarse hoofdstad in gesprek met NU.nl. "In de zomer heb ik nog wel meegedaan aan de Hengelo Long Course, maar dat was niet echt een inspirerend toernooi. Nu kan ik weer zwemmen tegen de besten van de wereld."

Het laatste internationale optreden van Toussaint en veel landgenoten was begin januari bij de FINA Champions Swim Series. Tijdens de piek van de eerste golf van de coronacrisis kon de Nederlandse ploeg bovendien wekenlang niet in het bad trainen, maar Toussaint komt er nu in Boedapest achter dat haar leed relatief is.

"Ik hoor verhalen van buitenlandse zwemmers die twee of drie maanden niet in het water hebben kunnen trainen. Wat dat betreft hebben we in Nederland echt mazzel gehad", aldus Toussaint, die na de Hengelo Long Course een vakantie van tien dagen inplande om te verhuizen en even niet met zwemmen bezig te hoeven zijn.

"Dat had ik ook echt even nodig om me mentaal weer op te laden. Normaal gesproken leef je altijd ergens naartoe, maar de afgelopen tijd moest ik mijn motivatie ergens anders vandaan halen. Na die vakantie zijn we met de Amsterdamse groep op trainingskamp in Rome geweest en daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden. Fysiek ben ik er klaar voor."

Kira Toussaint is blij dat ze de komende weken weer wedstrijden kan zwemmen. (Foto: Pro Shots)

Strenge regels bij bubbel in Boedapest

De ISL is een in 2019 opgerichte competitie waarbij topzwemmers uit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar opnemen. Naast Toussaint (London Roar) wordt Nederland vertegenwoordigd door Ranomi Kromowidjojo, Thom de Boer, Valerie van Roon (allen Team Iron), Tamara van Vliet en Femke Heemskerk (Energy Standard Paris). Heemskerk reist waarschijnlijk later naar Boedapest af.

Toussaint vindt het geen probleem om de komende weken in een bubbel in Boedapest te moeten zitten. "Ik heb de persconferentie van Mark Rutte dinsdag ook helemaal gezien. Als je de situatie in Nederland ziet, is het niet zo erg om nu in Hongarije te zijn", aldus de Nederlands recordhouder op de 50 en 100 meter rugslag.

De organisatie achter de ISL neemt bovendien geen halve maatregelen om de zwembubbel in Boedapest coronavrij te houden. De zwemmers moesten zich voor vertrek naar Hongarije en bij aankomst laten testen op het COVID-19-virus en worden vanaf nu om de vijf dagen onderworpen aan een test.

"Het is hier allemaal heel strak geregeld", zegt Toussaint. "Elk team wordt met twee bussen vervoerd, je moet op bijna alle plekken een mondkapje dragen en het zwembad wordt regelmatig verschoond. Verder moet iedereen aan een eigen tafeltje eten en heeft iedereen een eigen kamer, wat in de zwemwereld best bijzonder is."

Toussaint, die met haar team London Roar zondag en maandag voor het eerst in actie komt, heeft geen concrete prestatiedoelen voor zichzelf opgesteld. "Het gaat voor mij straks om de uitvoering; dat ik onder druk weer goed weet te zwemmen. Dan zie ik daarna wel wat mijn tijd is, maar dat is niet het belangrijkste. Ik wil vooral weer lekker racen."